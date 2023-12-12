ПВО Украины сбила «Кинжал» россиян в Киеве

В Киеве противовоздушная оборона во время одной из воздушных тревог в четверг, 14 декабря, сбила аэробаллистическую ракету Х-47М «Кинжал». Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он подтвердил, что взрывы, которые слышали киевляне днем, были связаны с работой ПВО. «Есть сбитие одной ракеты», — добавил Игнат.

По его словам, Россия 14 декабря запускала как реальные цели, а именно баллистические ракеты «Кинжал», так и фальш-цель. Это необходимо, чтобы запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, заявил спикер Воздушных сил Украины.

Игнат не исключил, что Россия может повторить атаки «Кинжалами» в ближайшее время.