МИД ответил на провокацию Нидерландов

Отвечая на вопрос журналистов: «Правительство Королевства Нидерландов в заявлении от 13 декабря о выделении помощи Армении сказало, что «в результате нападения Азербайджана на этнический армянский анклав 100 000 армян были насильно выселены из своих домов», и как азербайджанский МИД прокомментирует, Гаджизаде сказал, что «заявления, сделанные правительством Королевства Нидерландов против Азербайджана, неприемлемы. Нидерланды в течение 30 лет никогда не принимали во внимание факты нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана… Арменией, проведения политики этнических чисток против азербайджанцев, и что более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев».

«Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана, что армянские вооруженные силы, незаконно пребывавшие на территории Азербайджана, являются источником опасности в регионе, многочисленные призывы к их немедленному выводу в соответствии с международным правом, критика нидерландской стороной антитеррористических мер, проведенных Азербайджаном на своих территориях, является ярким примером предвзятого подхода».

Гаджизаде напоминает нидерландской стороне, что «44-дневная Отечественная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, осуществлялись на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, и что наша страна легитимными методами восстановила свой суверенитет».

В комментарии также указывается, что «Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, их решением была миграция в Армению и другие страны. Миссии ООН в регион подтвердили, что азербайджанская сторона не нацелена на гражданское население, и Международный суд, расположенный в Нидерландах, отклонил последние претензии Армении в этом направлении. Нидерландской стороне было бы полезно положить конец подобным заявлениям, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу региона на основе уважения принципов международного права».