Суд в Ереване принял решение по Саргсяну

Ереванский суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который обвиняется в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в суде общей юрисдикции Еревана.

«Суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Саргсяна», - цитирует ТАСС сообщение суда.

Прокуратура Армении обвиняет Саргсяна в покровительстве компании «Флэш» во время его президентства, благодаря чему эта организация выиграла государственный тендер на поставку дизельного топлива, при этом предложив более высокую цену, чем конкуренты.