Британия запрещает импорт алмазов из России

Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года.