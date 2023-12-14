Что обсудил Эрдоган с Байденом?

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование кризиса в секторе Газа. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

«Обсуждались нападения Израиля на палестинские земли, особенно в секторе Газа, двусторонние отношения Турции и США, ...а также глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня», - говорится в сообщении.

По мнению Эрдогана, «исторической ответственностью США является обеспечение постоянного прекращения огня в регионе в кратчайшие сроки».

Кроме того, президенты Турции и США обсудили одобрение протокола о вступлении Швеции в НАТО в турецком парламенте.