США поддержали роль Турции в примирении Баку и Еревана
США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Эта тема является частью всех обсуждений между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Это то, что они регулярно обсуждают. Мы приветствуем продуктивную роль Турции в этом вопросе. Мы согласны со словами министра иностранных дел Турции о том, что мир возможен. США поддерживают прямые переговоры между двумя сторонами для достижения этого», - сказал Миллер.