Орбан ушел с саммита Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не участвовал в обсуждении начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, он покинул саммит ЕС, поскольку не согласен с позицией остальных стран.

«Венгрия не хочет участвовать в принятии неправильного решения. Мы не изменили свою позицию», — сказал Орбан, его слова приводит The Guardian.

Дипломаты Евросоюза говорят, что перед голосованием он просто вышел из зала заседаний, передает Reuters. При этом он знал, что если не проголосует, то решение будет принято в его отсутствие.

Сам он, как передает AFP, только что заявил, что «воздержался». Это подтверждают также слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара: тот заявил, что Орбан решил не использовать свое право вето, цитирует Reuters.

При этом Орбан уже написал в Фейсбуке, что «Венгрия не желает участвовать в этом плохом решении и поэтому осталась в стороне от принятия этого решения сегодня».