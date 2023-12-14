ЦАХАЛ подтвердил: израильтяне затопили несколько туннелей

Армия обороны Израиля заявила о закачивании морской воды в туннельный комплекс ХАМАС в секторе Газа. Израильские СМИ сообщают, что в ЦАХАЛ этот метод разрушения инфраструктуры ХАМАС признали успешным.

Другие детали не сообщаются. В ответ на высказанные опасения о судьбе заложников, которых ХАМАС предположительно держит под землей, представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари ответил: «При атаках с воздуха и в наземных оперативных действиях мы руководствуемся разведданными, полученными от штаба, занимающегося поиском заложников. У нас есть информация разведки, и мы знаем, насколько это возможно, о местонахождении заложников. Мы делаем все возможное, чтобы они не пострадали».

Говоря об уничтожении туннелей, Даниэль Хагари подчеркнул, что боевикам ХАМАС дают понять, что и под землей они не в безопасности.