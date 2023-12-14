Израиль назначил награды за головы лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля распространила в секторе Газа листовки с «прейскурантом» за головы высокопоставленных чиновников ХАМАС, находящихся в секторе Газа. Об этом пишут израильские «Детали» со ссылкой на заявления палестинцев.

В листовке написано: «ХАМАС потерял власть, конец организации близок. Предоставив информацию, которая позволит нам арестовать ответственных за разрушение сектора Газа, вы получите денежное вознаграждение. Подумайте о своем будущем, конфиденциальность гарантирована».

Рядом с текстом размещен «ценник»: тот, кто предоставит информацию о лидере ХАМАС в секторе Газа Яхье Синваре, получит 400 тысяч долларов, о его брате Мухаммеде – 300 тысяч долларов, за информацию о Рафе Саламе, командире бригады «Хан-Юнис», дают 200 тысяч долларов, за сведения о Мухаммеде Дейфе, командующем военным крылом ХАМАС, – 100 тысяч долларов.