Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:00

Азербайджан не намерен отводить свои войска от границы с Арменией, цель их присутствия там — защита границы, заявил сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов, комментируя последнее заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Как уже сообщалось, Мирзоян заявил, что Армения ведет с Азербайджаном переговоры об отводе войск от границы по зеркальному принципу, что, по словам главы МИД Армении, снизит риск эскалации на границе и будет способствовать повышению доверия между сторонами.

Однако Джейхун Байрамов опроверг слова армянского коллеги, заявив на совместном брифинге с главой МИД Турции Хаканом Фиданом: «Мое отношение к заявлениям министра иностранных дел Армении, распространяемым через СМИ, будет одновременно кратким и исчерпывающим. Могу сказать лишь одно: я не согласен с тем, что он сказал». Давая более развернутый комментарий, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что придание Мирзояном публичной огласке одной из деталей двусторонних переговоров было вырвано из контекста и явно не скажется позитивно на ходе армяно-азербайджанского мирного процесса. «Подобная тактика не может иметь эффективных результатов, - подчеркнул Джейхун Байрамов. – Во-первых, границы все еще не делимитированы и не определены. Делимитация и демаркация границ – сложный процесс, который может занять длительное время. Поймите, невозможно говорить о выводе войск, если не достигнута окончательная договоренность о границах. Во-вторых, как пояснил Мирзоян, этот вопрос не обсуждался на переговорах в полузавершенном виде. Есть и вторая часть предложения армянской стороны о выводе войск по зеркальному принципу. Она касается того, кто именно после вывода войск будет заниматься мониторингом на границе. Мы с этим совершенно не согласны».