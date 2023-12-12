Азербайджан не отведет войска от границы с Арменией первый спецреп haqqin.az
Азербайджан не намерен отводить свои войска от границы с Арменией, цель их присутствия там — защита границы, заявил сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов, комментируя последнее заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
Как уже сообщалось, Мирзоян заявил, что Армения ведет с Азербайджаном переговоры об отводе войск от границы по зеркальному принципу, что, по словам главы МИД Армении, снизит риск эскалации на границе и будет способствовать повышению доверия между сторонами.
Однако Джейхун Байрамов опроверг слова армянского коллеги, заявив на совместном брифинге с главой МИД Турции Хаканом Фиданом:
«Мое отношение к заявлениям министра иностранных дел Армении, распространяемым через СМИ, будет одновременно кратким и исчерпывающим. Могу сказать лишь одно: я не согласен с тем, что он сказал».
Давая более развернутый комментарий, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что придание Мирзояном публичной огласке одной из деталей двусторонних переговоров было вырвано из контекста и явно не скажется позитивно на ходе армяно-азербайджанского мирного процесса.
«Подобная тактика не может иметь эффективных результатов, - подчеркнул Джейхун Байрамов. – Во-первых, границы все еще не делимитированы и не определены. Делимитация и демаркация границ – сложный процесс, который может занять длительное время. Поймите, невозможно говорить о выводе войск, если не достигнута окончательная договоренность о границах. Во-вторых, как пояснил Мирзоян, этот вопрос не обсуждался на переговорах в полузавершенном виде. Есть и вторая часть предложения армянской стороны о выводе войск по зеркальному принципу. Она касается того, кто именно после вывода войск будет заниматься мониторингом на границе. Мы с этим совершенно не согласны».
По словам главы МИД Азербайджана, мнение о том, что отвод войск от границ может привести к установлению доверия между сторонами, является ошибочным, поскольку в этом случае никто не может гарантировать, что армянская сторона, например, не прибегнет к провокациям, чтобы занять освободившиеся позиции.
Следует отметить, что впервые армянская сторона выдвинула идею отвода войск от границы по зеркальному принципу еще в середине 2021 года. В период весны-лета того же года вооруженные силы Азербайджана провели успешные маршево-наступательные операции и укрепились на стратегических высотах вдоль границы с Арменией. Тогда армянская сторона вначале выдвинула идею размещения на границе сил ОДКБ (на тот момент «холодная война» между Ереваном и Москвой еще не началась - ред.), потом передумала, выступив с идеей размещения на границе сил ООН, и, наконец, в одностороннем порядке приняла решение разместить на своей территории миссию Евросоюза.
В свою очередь, Азербайджан никогда не обсуждал идею защиты своих границ с привлечением какой-либо третьей стороны, о чем глава Байрамов напомнил своему армянскому коллеге.
«Никто не приглашал азербайджанскую армию на границу, — отметил министр иностранных дел Азербайджана, вероятно, намекая на то, что границы Армении охраняют пограничники Российской Федерации. - Кажется, Армении легко выступать с предложением об отводе войск от границы и размещении там каких-то третьих сил, ведь у них в этом отношении есть опыт. Азербайджан же защищает свои границы только силами собственной армии и будет это делать впредь. Наша принципиальная позиция в этом отношении хорошо известна армянской стороне».