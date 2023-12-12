Австрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций

Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Вена добивается исключения Raiffeisen Bank International из украинского черного списка «спонсоров войны» в обмен на подписание новых санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что этот жест подтверждает отказ Австрии выводить из России бизнес банковской группы Raiffeisen.

Ранее Венгрия уже добилась от Украины исключения из черного списка венгерского банка OTP.

Reuters отмечает, что Raiffeisen — единственная австрийская компания в списке «спонсоров войны». После вторжения России в Украину Райффайзенбанк остался одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT. По данным Reuters, представители банка встречались с Национальным агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое пополняет черный список. «Мы считаем несправедливым, что мы попали в этот перечень», — сказал агентству представитель банка.

ЕС намерен ввести 12-й пакет санкций против России в течение декабря. В него входит в том числе запрет на поставку станков, которые могут использоваться для производства вооружений. Также ЕС хочет запретить импорт жидкого пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.