Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:16

В ходе совместного брифинга в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном важно также и для установления долгосрочной стабильности в регионе Южного Кавказа. А это значит, что нормализация отношений между двумя странами проложит путь к налаживанию связей между Турцией и Арменией. Как уже сообщалось, на днях представители правительства Армении заявили, что договоренность об открытии границы с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, достигнутая в ходе переговоров Анкары и Еревана на уровне спецпредставителей, будет реализована «в ближайшее время, даже в течение несколько дней».

По их словам, соответствующие сигналы были получены от турецкой стороны. Как известно, армяно-турецкие переговоры о нормализации двухсторонних отношений стартовали в начале 2021 года с назначения сторонами специальных представителей. В результате, после нескольких раундов переговоров была достигнута упомянутая выше символическая договоренность. На днях Армения завершила восстановительные работы на неработающем уже 35 лет контрольно-пропускном пункте «Алиджан» на границе с Турцией и выразила надежду на скорейшую реализацию договоренностей, достигнутых в 2021 году. Но, судя по сделанному в Баку заявлению Хакана Фидана, стало ясно, что оптимизм армянской стороны относительно открытия «в ближайшее время» армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, несколько преждевременен. Главным образом потому, что Анкара, как и раньше, координирует процесс нормализации своих отношений с Арменией с руководством Азербайджана. Таким образом, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции, сближение между Анкарой и Ереваном напрямую зависит от достижения мира между Азербайджаном и Арменией.