Турция откроет границы с Арменией, если… второй спецреп haqqin.az
В ходе совместного брифинга в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном важно также и для установления долгосрочной стабильности в регионе Южного Кавказа. А это значит, что нормализация отношений между двумя странами проложит путь к налаживанию связей между Турцией и Арменией.
Как уже сообщалось, на днях представители правительства Армении заявили, что договоренность об открытии границы с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, достигнутая в ходе переговоров Анкары и Еревана на уровне спецпредставителей, будет реализована «в ближайшее время, даже в течение несколько дней».
По их словам, соответствующие сигналы были получены от турецкой стороны.
Как известно, армяно-турецкие переговоры о нормализации двухсторонних отношений стартовали в начале 2021 года с назначения сторонами специальных представителей. В результате, после нескольких раундов переговоров была достигнута упомянутая выше символическая договоренность. На днях Армения завершила восстановительные работы на неработающем уже 35 лет контрольно-пропускном пункте «Алиджан» на границе с Турцией и выразила надежду на скорейшую реализацию договоренностей, достигнутых в 2021 году.
Но, судя по сделанному в Баку заявлению Хакана Фидана, стало ясно, что оптимизм армянской стороны относительно открытия «в ближайшее время» армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, несколько преждевременен.
Главным образом потому, что Анкара, как и раньше, координирует процесс нормализации своих отношений с Арменией с руководством Азербайджана. Таким образом, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции, сближение между Анкарой и Ереваном напрямую зависит от достижения мира между Азербайджаном и Арменией.
«Еще раз заявляю: подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет также способствовать процветанию и развитию региона в целом, - отметил, в частности, Хакан Фидан. - Турция считает, что в регионе больше нет места конфликтам и конфронтации. После того, как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, Турция начала процесс нормализации отношений с Арменией, чтобы поддержать мир и процветание в регионе. Мы ведем этот процесс в координации с Азербайджаном. Поэтому, если между Азербайджаном и Арменией будет достигнута нормализация, отношения Турции с Арменией будут немедленно налажены».
В свою очередь, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что официальный Баку поддерживает нормализацию отношений Турции с Арменией, считая, что она послужит долгосрочной стабильности в регионе. Байрамов также подчеркнул, что роль Анкары в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе Южного Кавказа куда более существенна, нежели роль «некоторых третьих стран, расположенных вдали от региона, к которым обращается Армения».
«Турция – страна, имеющая непосредственное отношение к региону, и, в то же время, она больше других заинтересована в установлении устойчивого мира, развития и экономического сотрудничества в регионе, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Азербайджана. - Хотя Турция не участвует напрямую в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, она не жалеет усилий для того, чтобы оказать положительное влияние на этот процесс. Если бы армянская сторона действовала прагматично, она могла бы только выиграть от присутствия Турции за столом переговоров».