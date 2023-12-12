Благодаря «Карабаху» Азербайджан опередил Россию в рейтинге УЕФА и установил новый рекорд

Победа « Карабах а» в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы над шведским «Хэккеном» (2:1) и выход в 1/16 финала позволили Азербайджану установить собственный рекорд в таблице коэффициентов УЕФА, а заодно опередить в рейтинге Россию.

Победа над «Хэккеном» принесла Азербайджану сразу 4 очка: 2 – за победу и еще 2 – в качестве бонуса за 2-е место в группе Лиги Европы, которое занял «Карабах».

Таким образом, Азербайджан в клубном рейтинге УЕФА имеет сейчас 19,125 балла и поднялся с 29-го места на 28-е, опередив Россию, клубы которой по известным причинам уже второй сезон не выступают в еврокубках.

Кроме этого, благодаря «Карабаху» установлен новый рекорд Азербайджана в еврокубках. Наша страна впервые за сезон набрала 4,875 балла. Ранее максимальный результат был равен 4,375 балла. Мы трижды останавливались на этом показателе – в сезонах 2015/16, 2017/18 и 2021/22.