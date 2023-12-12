Хакан Фидан. Из США в кабинет Ильхама Алиева третий спецреп haqqin.az
Мы провели подробную беседу с президентом Ильхамом Алиевым о ходе и деталях мирных переговоров, возникла историческая возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, и эту возможность нельзя упускать, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе брифинга со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Отметим, что Фидан прилетел в Баку после переговоров в США. Это его третий визит в азербайджанскую столицу после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства Турции. И хотя основной целью визита Фидана в Вашингтон было продолжение дипломатических усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа, инициированных Анкарой, обсуждались также ситуация на Южном Кавказе и армяно-азербайджанский мирный процесс.
В Баку Хакан Фидан был принят президентом Ильхамом Алиевым, затем провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего обсуждения продолжились с участием делегаций.
Брифинг министров начался на три часа позже запланированного времени, поскольку переговоры явно затянулись.
Выступая перед журналистами, Джейхун Байрамов сообщил, что в ходе встречи с турецким коллегой были рассмотрены различные аспекты отношений между двумя странами, включая торговлю, транспорт и логистику, а также увеличение объемов грузоперевозок по «Среднему коридору». Помимо этого, обсуждались вопросы развития отношений в области сельского хозяйства, туризма и в других сферах.
Джейхун Байрамов сообщил, что после подписания Шушинской декларации отношения между Турцией и Азербайджаном поднялись на уровень стратегического союза, и добавил, что в этом году товарооборот между двумя странами превысит 6 миллиардов долларов, что примерно на 15 процентов больше прошлогоднего показателя.
Учитывая растущую роль Турции в регионе Южного Кавказа, а также союзнические отношения, сложившиеся между Анкарой и Баку, неудивительно, что одной из главных тем обсуждения глав МИД двух стран стал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
«Мы с моим турецким коллегой подробно обсудили новую ситуацию, возникшую после того, как Азербайджан восстановил в результате проведенных в сентябре антитеррористических мер полный суверенитет над своей территорией, - отметил Байрамов. - Конфликт между Азербайджаном и Арменией уже завершен, и возникла историческая возможность для мира. Позиции Азербайджана и Турции в этом вопросе одинаковы: мы считаем, что между Азербайджаном и Арменией должны установиться нормальные отношения, основанные на исторической справедливости и международном праве. И надеемся, что Армения не упустит эту возможность».
Министр иностранных дел Азербайджана напомнил также, что армянская сторона представила на днях свои рабочие предложения по проекту мирного соглашения. По словам Байрамова, в данный момент азербайджанская сторона прорабатывает их и в ближайшее время подготовит ответ, который направит армянской стороне.
«Конечно, я не хочу говорить о деталях, - сказал журналистам азербайджанский министр. - Но могу сказать, что предложения, отправленные Арменией, не совпадают с предыдущими, в них, в частности, внесены некоторые конструктивные изменения, которые усиливает надежду на скорейшее достижение мира».
В свою очередь, Хакан Фидан заявил, что все стороны должны приложить усилия для скорейшего достижения мира, подчеркнув, что Турция полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. По мнению главы МИД Турции, армянская диаспора и ряд третьих стран пытаются повлиять на позицию Армении и ведут в этой связи подстрекательскую деятельность.
«Мы наблюдаем, как некоторые страны пытаются негативно повлиять провокационными шагами на мирный процесс в регионе, - отметил, в частности, Фидан. - Турция считает, что возникла беспрецедентная историческая возможность для мира, и Армения должна правильно ее оценить. В наших внешних контактах мы используем все возможности против попыток третьих стран увести процесс в неправильное русло, и мы готовы сделать все возможное для достижения мира».