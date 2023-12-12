Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:26

Мы провели подробную беседу с президентом Ильхамом Алиевым о ходе и деталях мирных переговоров, возникла историческая возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, и эту возможность нельзя упускать, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе брифинга со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Отметим, что Фидан прилетел в Баку после переговоров в США. Это его третий визит в азербайджанскую столицу после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства Турции. И хотя основной целью визита Фидана в Вашингтон было продолжение дипломатических усилий по достижению прекращения огня в секторе Газа, инициированных Анкарой, обсуждались также ситуация на Южном Кавказе и армяно-азербайджанский мирный процесс.

В Баку Хакан Фидан был принят президентом Ильхамом Алиевым, затем провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего обсуждения продолжились с участием делегаций. Брифинг министров начался на три часа позже запланированного времени, поскольку переговоры явно затянулись. Выступая перед журналистами, Джейхун Байрамов сообщил, что в ходе встречи с турецким коллегой были рассмотрены различные аспекты отношений между двумя странами, включая торговлю, транспорт и логистику, а также увеличение объемов грузоперевозок по «Среднему коридору». Помимо этого, обсуждались вопросы развития отношений в области сельского хозяйства, туризма и в других сферах. Джейхун Байрамов сообщил, что после подписания Шушинской декларации отношения между Турцией и Азербайджаном поднялись на уровень стратегического союза, и добавил, что в этом году товарооборот между двумя странами превысит 6 миллиардов долларов, что примерно на 15 процентов больше прошлогоднего показателя.