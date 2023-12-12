Белый дом требует нового перемирия в Газе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут добиваться новой паузы в израильских военных операциях в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«В Израиле Джейк [Салливан] встретился с премьер-министром Нетаньяху и членами военного кабинета. Его послание им осталось неизменным: Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль и его борьбу с ХАМАС. Мы также продолжим делать все возможное, чтобы добиться очередной паузы, чтобы оставшиеся заложники могли воссоединиться со своими семьями», - цитирует ТАСС Кирби.

Он подчеркнул, что ХАМАС мог бы «закончить это прямо сейчас, отпустив заложников и приказав своим боевикам сложить оружие».

Представитель Белого дома добавил, что Салливан в ходе переговоров с израильскими лидерами обсудил ход военной кампании Израиля, а также попытки минимизировать ущерб гражданским и нарастить доставку гуманитарной помощи.

Салливан находится с визитом в Израиле до 15 декабря. Помимо переговоров с Нетаньяху, запланированы также его встречи с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и представителями кабинета министров.