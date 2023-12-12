Американцы поставили условие Израилю. Нетаньяху не согласен
США дали понять Израилю, что хотят видеть окончание наземной операции в секторе Газа к концу 2023 года, утверждает The New York Times.
По замыслу американцев, после окончания масштабных боевых действий будут осуществляться преимущественно целенаправленные акции специальных элитных подразделений, главная задача которых - спасение заложников и ликвидация высокопоставленных чиновников ХАМАС.
В то же время в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, реагируя на публикацию The New York Times, заявили, что глава израильского правительства «ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока мы не выполним все свои обязательства и не достигнем цели».