США перед выбором

США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева, заявил секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, которые приводит УНИАН, у Пентагона осталось около 4,4 млрд долларов. В фонде предоставления помощи по президентским полномочиям – около 1 млрд долларов.

«Конечно, у нас есть опция потратить все 4,4 млрд долларов, но это тяжелый выбор. В конечном итоге нам придется принимать решения по нашей собственной боеготовности и нашим возможностям продолжать поддерживать Украину в той мере, в которой она должна поддерживаться на поле боя. Это причина, по которой мы просим Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование так быстро, как это возможно», – отметил он.