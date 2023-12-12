Симоньян порадовало, в какой форме Путин

Большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится глава российского государства, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Конечно, меня в первую очередь очень порадовала эта прямая линия, пресс-конференция тем, в какой президент форме. Вот кто-нибудь когда-нибудь пробовал... четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело... это практически невозможно. На самом деле это очень мало кому может вообще удастся. И при этом сохранять хорошее настроение и этот присущий ему юмор... и самоиронию, которыми он нас, напоминаю... обаял 23 года назад…» - приводит РИА Новости слова Симоньян.