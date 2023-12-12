На руке советника президента Аргентины заметили татуировки на русском
На руке Сантьяго Капуто, советника нового аргентинского президента Хавьера Милея, заметили тюремную татуировку на русском языке.
Портал Noticias пишет, что таких наколок на теле Капуто несколько. Татуировки на русском языке он взял из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, подаренной другом. В книге приведены сотни фотографий русских воров в законе и пояснения по поводу каждой татуировки.
На руке Капуто написано: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».
В интервью порталу Капуто не пояснил, зачем сделал себе тюремные наколки и почему они на русском языке. Само издание называет тату на правой руке Капуто «антикоммунистической прокламацией».