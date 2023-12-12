Мощный взрыв в захваченном Россией Мариуполе

В захваченном Россией городе Мариуполь Донецкой области Украины прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

«Были слышны мощные взрывы. За Порт Сити (крупнейший торгово-развлекательный цент города, полностью разрушен) что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи», – говорится в сообщении.

В соцсетях пишут, что взрыв произошел в районе бетонного завода. Предварительно, там находилась база личного состава российских военных.

Официальной информации от Сил обороны Украины пока нет.