Избившего судью президента футбольного клуба сурово наказали

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола (TFF) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего президента «Анкарагюджю» Фарука Коджу за избиение судьи после матча чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба TFF.

Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы. Комитет также постановил, что «Анкарагюджю» должен заплатить штраф в 2 млн турецких лир. Ближайшие пять домашних игр команды пройдут без болельщиков и официальных лиц клуба.

Инцидент произошел 11 декабря в Анкаре, где «Анкарагюджю» принимал клуб «Ризеспор». Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока «Анкарагюджю», а во втором тайме удалил футболиста с поля. Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты «Анкарагюджю». В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента «Анкарагюджю», 12 декабря он подал в отставку с поста президента клуба. 14 декабря турецкая прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Коджи.