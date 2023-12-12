Американцы предрекли незавидную участь лидеру ХАМАС

Дни военного лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены, заявил представитель американской администрации высокого ранга.

«Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены», - утверждает чиновник, отвечая на вопрос, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа.

По его словам, «не имеет значения, сколько времени на это уйдет».