Аресты в Европе. Готовились нападения на евреев

Семь человек, включая четырех предполагаемых членов ХАМАС, арестованы в Германии, Дании и Нидерландах по подозрению в планировании нападений на еврейские учреждения в Европе, сообщили в четверг, 14 декабря, власти трех стран.

Аресты были произведены в то время, как Израиль продолжает операцию против ХАМАС в секторе Газа.

«Голос Америки» передает, что трое подозреваемых были задержаны в Берлине, один – в Нидерландах. Все четверо – давние члены ХАМАС, имеющие тесные связи с руководством военного крыла организации.

Официальный представитель ХАМАС отрицает, что задержанные связаны с группировкой. Троим, арестованным в Дании, будут предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса о терроризме.

Неясно, есть ли связь между арестами в трех вышеназванных государствах.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Дания раскрыла «инфраструктуру ХАМАС на европейской территории». Датская полиция заявила, что рейды, проведенные в четверг, стали результатом расследования, проведенного в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами, в ходе которого была выявлена сеть, готовившая теракты.