Новый этап в нефтегазовой промышленности Азербайджана: GL задает тон

Тамилла Алиева, собкор 09:02

GL, первая частная азербайджанская энергетическая компания, установила несколько существенных рекордов при бурении первых четырех скважин на месторождении Бузовна-Маштага, которое эксплуатируется ее аффилированной компанией - TaghiyevOperatingCompany (TOC). Тем самым компания устанавливает новые стандарты бурения на суше в Азербайджане, и предлагает качественно новый подход к стратегии реабилитации ранее освоенных месторождений. Впервые в истории буровых и эксплуатационных операций на нефтегазовых месторождениях на суше в Азербайджане, компанией GL была применена система GeoTap, с помощью которой удалось получить значимую техническую информацию о пластовом давлении, нефтенасыщенности, продуктивности и проницаемости нефти.

Эти данные способствовали принятию точных решений в процессе бурения и освоения скважин, что позволило вдвое увеличить первоначально запланированную добычу из освоенных скважин. Полученная информация также будет использована при капитальных работах на существующих скважинах и при бурении новых скважин. Компания установила рекорд, осуществив бурение на суше в Азербайджане на глубине 2000 метров в кратчайшие сроки. Благодаря высокой эффективности, буровые работы на первой скважине были завершены в течение 28-и дней, на второй и третьей 22-х дней и всего за 18 дней на четвертой скважине. Кроме того, впервые за последние 30 лет на месторождении "Бузовна-Маштага", под руководством GL была добыта нефть из нижних пластов Кирмакинской свиты.