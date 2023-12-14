Новый этап в нефтегазовой промышленности Азербайджана: GL задает тон
GL, первая частная азербайджанская энергетическая компания, установила несколько существенных рекордов при бурении первых четырех скважин на месторождении Бузовна-Маштага, которое эксплуатируется ее аффилированной компанией - TaghiyevOperatingCompany (TOC). Тем самым компания устанавливает новые стандарты бурения на суше в Азербайджане, и предлагает качественно новый подход к стратегии реабилитации ранее освоенных месторождений.
Впервые в истории буровых и эксплуатационных операций на нефтегазовых месторождениях на суше в Азербайджане, компанией GL была применена система GeoTap, с помощью которой удалось получить значимую техническую информацию о пластовом давлении, нефтенасыщенности, продуктивности и проницаемости нефти.
Эти данные способствовали принятию точных решений в процессе бурения и освоения скважин, что позволило вдвое увеличить первоначально запланированную добычу из освоенных скважин. Полученная информация также будет использована при капитальных работах на существующих скважинах и при бурении новых скважин.
Компания установила рекорд, осуществив бурение на суше в Азербайджане на глубине 2000 метров в кратчайшие сроки. Благодаря высокой эффективности, буровые работы на первой скважине были завершены в течение 28-и дней, на второй и третьей 22-х дней и всего за 18 дней на четвертой скважине.
Кроме того, впервые за последние 30 лет на месторождении "Бузовна-Маштага", под руководством GL была добыта нефть из нижних пластов Кирмакинской свиты.
В заключении, впервые в истории месторождения, компания GL применила технологию наклонного бурения с отклонением на 180 метров с использованием бурового раствора на нефтяной основе, а также завершила процесс бурения с установкой гравийного фильтра.
Главный Исполнительный Директор GL, Асиф Зейналов, отметил, что компетентная руководящая команда, правильное проектирование и дизайн скважин, использование современных технологий, качественное планирование и эффективное управление подрядчиками являются ключевыми факторами, способствовавшими успешному и безопасному бурению, начатому компанией три месяца назад.
"Мы благодарим наших партнеров и подрядчиков, в частности SOCAR Complex Drilling Works Trust, SOCAR AQS, Halliburton, Weatherford, Baker Hughes и другие, за эффективное сотрудничество и вклад в успешное выполнение буровых работ. Результаты, достигнутые на этих скважинах, доказывают, что при комплексном подходе к ранее освоенным месторождениям есть большой потенциал для продления срока их эксплуатации и увеличения добычи", - сказал Асиф Зейналов.
К середине 2024 года GL планирует пробурить еще две скважины, используя те же современные технологии и методы.
Отметим, что GL осуществляет нефтегазовые операции на пяти месторождениях в Азербайджане - "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе, "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира" на Абшеронском полуострове. В бизнес-портфель GL входят операционные компании «Salyan Oyl Limited», «Taghiyev Operating Company» и «GL Technical Services», которая предоставляет ряд услуг для нефтегазовой отрасли.