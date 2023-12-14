Япония ввела санкции и против компаний Армении

Правительство Японии в пятницу объявило о введении широкомасшабных санкций против России. Примечательно, что санкции затронули и компании Армении, задействованные в российском «параллельном импорте». Как сообщает ВВС, в санкционные списки введены 135 персон, организаций и фирм из России и еще пяти стран, в том числе Армении.

В опубликованном МИД Японии списке фигурируют заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 российских гражданских и военных деятеля, а также 43 исследовательских и производственных компаний российского ВПК и несколько созданных государством общественных организаций.