Япония ввела санкции и против компаний Армении
Правительство Японии в пятницу объявило о введении широкомасшабных санкций против России. Примечательно, что санкции затронули и компании Армении, задействованные в российском «параллельном импорте». Как сообщает ВВС, в санкционные списки введены 135 персон, организаций и фирм из России и еще пяти стран, в том числе Армении.
В опубликованном МИД Японии списке фигурируют заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 российских гражданских и военных деятеля, а также 43 исследовательских и производственных компаний российского ВПК и несколько созданных государством общественных организаций.
Кроме того, Япония ввела санкции против 16 персон, причастных к аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе. Так, под японские санкции только сейчас попали два фигуранта дела о сбитом малазийском «Боинге» и убийстве 298 человек. В списке они обозначены как «Леонид Харченко (Крот)» и «Сергей Дубинский (Хмурый)».
Санкции в отношении всех этих физических и юридических лиц заключаются в запрете на въезд и заморозке активов.
Одновременно министерство экономики Японии опубликовало список из 57 компаний из России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Сирии и ОАЭ, в отношении которых введены экспортные ограничения.
Кроме того, министерство экономики объявило, что Япония присоединяется к западным странам и с 1 января вводит эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов.