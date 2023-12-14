9-10 декабря в Центре инкубации и акселерации INNOLAND прошел хакатон интеллектуальной игры Brain Game.

Хакатон был организован совместно «Центром инноваций» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и ОАО Azərlotereya.

Целью является продвижение процессов в сфере создания интеллектуальных игр в нашей стране, создание решений по новым играм и увеличение интеллектуального потенциала общества.

В рамках мероприятия 20 команд, состоящих из 3-5 человек каждая, подготовили проекты по творческим и инновативным играм. С целью разработки прототипов и завершения в указанный срок менторы оказали командам поддержку.

В церемонии закрытия жюри дало свою оценку проектам, которые были разработаны командами.

В качестве членов жюри выступили заместитель председателя Государственного агентства Мехди Джавадов, директор «Центра инноваций» Вюсал Рустамов, председатель правления «Azərlotereya» Осман Каракуш, руководитель Code Academy Ульви Асланов и игровой продюсер компании DynamicBox Studio Шахин Алиев.

Согласно результатам, команда 85 Games Studio заняла первое место, команда EcoDev - второе место, а команда Bomba! - третье место.

По завершению победителям были вручены дипломы и денежные призы в размере 5000, 2000 и 1000 AZN соответственно. Показавшие хорошие результаты команды Kript 10 и AKA были награждены поощрительными призами.

Из обратившихся для участия в хакатоне 65 команд были отобраны 54 команды, которые 16 ноября представили свои концепты идей. По итогам оценивания всего 20 команд получили право принять участие в конкурсе.