Пашиняна обвинили в «чистках»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы решил провести «кадровые чистки» в своей команде, утверждает газета «Жоховурд» со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Пашинян поручил в кратчайшие сроки уволить всех тех чиновников, даже не высокопоставленных, которые не являются членами «Гражданского договора», не разделяют идей партии и «осмеливаются сохранять нейтралитет». Это касается всех сфер - здравоохранения, спорта, образования, включая средние школы и детсады и т.д.

На днях мэрия Еревана сообщила, что директора 11 детских садов были уволены. Источники сообщают, что основная причина - они не были членами правящей партии.

«Таким образом, мы можем констатировать, что бархатные революционеры, провозгласившие Армению «бастионом демократии», не терпят никакой критики, оппозиционных высказываний или несогласия», - отмечает издание.