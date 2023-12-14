Войны не будет

«Гайана и Венесуэла прямо или косвенно не будут угрожать друг другу силой или применять ее ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из любых существующих разногласий между двумя государствами», — говорится в совместном заявлении президентов Гайаны Ирфаана Али и Венесуэлы Николаса Мадуро по итогам встречи в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Стороны также условились разрешать любые разногласия в соответствии с международным правом. Кроме того, Венесуэла и Гайана пообещали воздерживаться от эскалации конфликта и сотрудничать во избежание инцидентов, «способствующих напряженности» между странами. Они выразили приверженность «обеспечению добрососедства, мирного сосуществования и единства Латинской Америки и Карибского бассейна».

Вместе с тем страны не пришли к согласию в вопросе о том, будет ли привлечен к решению территориального спора Международный уголовный суд. На этом настаивает Гайана, однако Венесуэла не признает его юрисдикцию. В течение трех месяцев в Бразилии должна состояться новая встреча представителей двух стран.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум по вопросу присоединения региона Эссекибо — части территории соседней Гайаны. Власти страны утверждали, что более 95% голосовавших поддержали аннексию богатого нефтью региона, после чего президент Мадуро объявил о включении нового 24-го штата в состав Венесуэлы.