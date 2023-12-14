В Бакинском конгресс-центре начал работу XVI съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. В работе съезда принимают участие более 1600 делегатов, представляющих общеобразовательные, средние специальные, профессиональные, высшие учебные и научные учреждения.

Как сообщается, съезд начался с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики. На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов, а также работников образования, ставших шехидами.

На церемонии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Гейдару Алиеву и учителям-шехидам.

Поздравительное послание президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам съезда зачитала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

На мероприятии с отчетным докладом выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

В первый день съезда пройдут панельные сессии на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев и образование в Азербайджане», «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории», «Азербайджанский язык в плоскости новых вызовов», «Цифровизация, искусственный интеллект и трансформация образования», «Современные подходы к содержанию общего образования», «Современные подходы к управлению общим образованием», «Профессиональное образование и навыки для будущего», «Подготовка учителей и приоритетные вопросы профессионального развития учителей», «Интеграция науки и высшего образования», «Вовлечение в образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивное, интегрированное и специальное образование», «Содержание и расширение спектра дошкольного образования».

В работе двухдневного съезда принимают участие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, руководители СМИ, представители международных, частных, а также неправительственных организаций, работники образования, эксперты и другие гости.