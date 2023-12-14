В соответствии с планом подготовки на 2023 год с подразделениями коммандос проведены специально-тактические учения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По сценарию, подразделениям, поднятым по сигналу «Тревога», были даны задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытающейся совершить диверсию.

После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности и проведения воздушной разведки военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки.

Все задачи, поставленные в ходе специально-тактических учений, проведенных в лесистой местности, были выполнены с высоким профессионализмом.