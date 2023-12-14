Соответствующее решение было принято на сегодняшнем расширенном заседании партии.

«Сегодняшнее решение также должно отражать позицию азербайджанского народа. В этой связи необходимо принять решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящие выборы», - сказал Ахмедов.

Об этом Али Ахмедов заявил на расширенном заседании правления партии.

В связи с внеочередными президентскими выборами 15 декабря началось расширенное заседание правления партии «Ени Азербайджан».

В мероприятии, организованном в Центре Гейдара Алиева, принимают участие члены правления ПЕА, члены партии и другие лица.

На заседании предполагается обсуждение следующих вопросов: выдвижение кандидата на внеочередные президентские выборы; создание штаба в связи с выборами; избрание представителей кандидата в президенты; организационные вопросы.

Ранее заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов - сообщил, что кандидатом от правящей партии на внеочередных президентских выборах станет Ильхам Алиев.