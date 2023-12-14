Кого «Ени Азербайджан» выдвинула кандидатом на президентские выборы обновлено 11:14
Правящая партия «Ени Азербайджан» выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередные выборы президента 7 февраля.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем расширенном заседании партии.
*** 10:45
Заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), вице-премьер Али Ахмедов призвал выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на предстоящие выборы президента.
Об этом Али Ахмедов заявил на расширенном заседании правления партии.
«Сегодняшнее решение также должно отражать позицию азербайджанского народа. В этой связи необходимо принять решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящие выборы», - сказал Ахмедов.
*** 10:25
В связи с внеочередными президентскими выборами 15 декабря началось расширенное заседание правления партии «Ени Азербайджан».
В мероприятии, организованном в Центре Гейдара Алиева, принимают участие члены правления ПЕА, члены партии и другие лица.
На заседании предполагается обсуждение следующих вопросов: выдвижение кандидата на внеочередные президентские выборы; создание штаба в связи с выборами; избрание представителей кандидата в президенты; организационные вопросы.
Ранее заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов - сообщил, что кандидатом от правящей партии на внеочередных президентских выборах станет Ильхам Алиев.