Азербайджанские дети продолжают умирать от кори
Заболевший корью житель Шамкирского района Х.Аллахъяров (2019 г.р.) умер по дороге в Гянджинскую больницу.
По факту в прокуратуре Гянджи проводится расследование.
Ранее сообщалось о смерти 12-летнего мальчика от кори в Ширване. До этого жертвами болезни стали 10-летняя девочка в селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района, 9-летний житель поселка Гобустан Ринат Джахангирли, 4-летний Руфат Гарибли из Кюрдамира, годовалый ребенок из Сабирабада и двухлетний Эльмир Бахышлы из Гобустана.