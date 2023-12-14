США о важности азербайджано-армянского диалога

США надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью «Голосу Америки».

«Я думаю, что действительно важно, чтобы две страны говорили друг с другом и достигали практических соглашений. Об освобождении военных объявили на прошлой неделе, и вот, буквально на этой неделе, они уже дома.

Страны выступили с совместным заявлением, продемонстрировав поддержку друг друга во многих отношениях, в том числе в их международных устремлениях, например, в том, чтобы Азербайджан провел следующую климатическую конференцию ООН, на что он теперь имеет право», - отметил О'Брайен.

По его словам, проявление такой поддержки является важным шагом на пути к построению нормальных двусторонних отношений.

«Мы надеемся, что очень скоро станем свидетелями достижения сторонами мирного соглашения. Обе стороны выразили заинтересованность в этом.

Мы, как и наши партнеры по Европейскому союзу и другие стороны, готовы помочь им в этом. Нам хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось, потому что скорейшее заключение мира принесет огромную пользу», - подчеркнул О'Брайен.

Он напомнил, что Вашингтон провел несколько раундов переговоров между министрами иностранных дел двух стран, добавив, что они встретятся снова.

«Мы готовы помочь. Призываем обе стороны встретиться, и на данный момент каждая из них заявила, что готова работать в этом направлении», - заключил О'Брайен.