Шольц попросил Орбана «сходить за кофе», пока обсуждается путь Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на саммите Европейского союза в Брюсселе, где обсуждалось членство Украины в ЕС, выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик. Об этом пишет Politico.

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — приводит слова Шольца газета.

Канцлер Германии в присутствии коллег сказал Орбану, что если он не желает соглашаться на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, то ему стоит ненадолго покинуть комнату.

Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Как пишет издание, голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Идея Шольца о том, что кому-то из лидеров ЕС необходимо покинуть комнату, чтобы принять единогласное решение, необычна, пишет газета. Дипломаты и официальные лица не смогли сказать, было ли подобное ранее.