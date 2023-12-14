Эмин Амруллаев рассказал о зарплатах учителей

Пандемия оказала большое воздействие на сферу образования, и ее последствия будут долгосрочными. Должны проводиться исследования в этом направлении, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении на XVI съезде учителей Азербайджана, посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как отметил министр, во время пандемии обучение более 200 дней продолжалось в дистанционной форме и охватило более 158 тысяч учеников.

«Этот период стал большим испытанием для нашего народа. До пандемии мы наблюдали развитие образования, но во времена COVID-19 это развитие начало убывать. Наша цель на следующие 5 лет состоит в том, чтобы вернуться к качеству образования, которое было до пандемии», - заявил Амруллаев.

Также министр рассказал о важности дошкольного образования, о победе азербайджанских школьников на международных олимпиадах (286 медалей в этом году), о школьных проектах, таких как «Цифровые навыки» и STEAM.

Особое внимание Амруллаев отвел сертификации учителей и повышению их заработной платы.

По словам министра, около 28 тысяч учителей сегодня получают зарплату до 500 манатов, 59 тысяч учителей - 500-1 000 манатов, 34 тыс. - 1 000-1 500 манатов, 7 тыс. учителей - 1 500-2 000 манатов и 950 учителей - от 2 000 манатов и выше.