Пашинян о выходе из ОДКБ

Наблюдения властей Армении показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед страной, сообщают армянские СМИ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в соцсетях.

Комментируя вопрос о том, почему власти не принимают решение о выходе из ОДКБ, Пашинян ответил, что политическая воля есть, и решение будет принято с учетом интересов Армении.

«Почему мы не принимали и не примем решение о выходе из ОДКБ или прекращении членства в ОДКБ? Мы определимся, исходя из государственных интересов Армении. Наш ориентир - государственные интересы Армении. Наши данные показывают, что де-факто действия или бездействие ОДКБ не соответствуют ее обязательствам перед Республикой. И мы открыто поднимаем этот вопрос», - сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона собирается принять все меры, чтобы понять позицию ОДКБ, а также довести до организации свою.