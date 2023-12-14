Кто больше всего инвестировал в Азербайджан?

В январе-сентябре 2023 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 4,5 млрд долларов. Об этом сообщил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

«В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,4 млрд долларов, Турция - 872 млн долларов, Кипр - 593 млн долларов, Иран - 296 млн долларов и РФ - 295 млн долларов», - отметил он.