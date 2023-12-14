Радостная новость для желающих полететь в Вену

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты между Баку и Веной. Так, в рамках акции стоимость авиабилетов по маршруту Баку - Вена - Баку начинается от 555 манатов, а по маршруту Вена - Баку - Вена - от 299 евро.

Приобрести авиабилеты по этим ценам можно в период с 15 по 21 декабря 2023 года, а отправиться в путешествия - в период с 16 января по 11 июня 2024 года (за исключением пиковых периодов). Рейсы по маршруту Баку - Вена - Баку выполняются авиакомпанией дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Специальное предложение от AZAL открывает возможность по более привлекательным ценам посетить Вену - город с богатой исторической архитектурой, который считается одной из колыбелей европейской культуры и искусства. Отметим, что количество доступных авиабилетов со скидкой ограничено.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.