Пашинян и Оверчук обсудили Южный Кавказ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с разблокировкой транспортных и экономических коммуникаций Южного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба армянского Кабмина.

"Были упомянуты возможности разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении представило проект "Перекресток мира" и готово разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности", - отмечается в сообщении.