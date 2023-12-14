По тысяче евро за год тюрьмы Акифу Мурадвердиеву

В 2013 году бывший управляющий делами президента Азербайджана Акиф Мурадвердиев был приговорен к четырем годам лишения свободы, его задержали 20 июня 2013 года сотрудники упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) в аэропорту Баку.

По данным «МНБ», он пытался вывезти старинные золотые монеты времен царской России, не задекларировав их на таможне.

Хазарский районный суд Баку признал Мурадвердиева виновным в контрабанде драгоценностей и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Накануне Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении Мурадвердиева была нарушена статья 6.1 Конвенции. Согласно решению, правительство Азербайджана должно выплатить заявителю компенсацию в размере 4 тысяч евро.