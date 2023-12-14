Алиев распорядился капитально отремонтировать дороги в Баку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку».
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 600,0 (шестьсот) тыс. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.