Всемирный банк выделяет Украине более миллиарда долларов

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Они будут направлены на выплаты пенсий, зарплат и на другие приоритетные направления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета", - отметил глава правительства.

Основная часть этого пакета финансирования - это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть - это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).