Вашингтон отнял у Украины… и отдал своей армии

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:10

Конгресс США одобрил новый оборонный бюджет на следующий год в размере 886 миллиардов долларов. Эта сумма больше, чем было в предыдущем бюджете, но не это главное - ассигнования на оборону в США росли и будут расти из года в год.

Примечательно то, что новый бюджет прошел на двухпартийной основе — за него проголосовало подавляющее большинство сенаторов и 310 из 118 конгрессменов. Тем самым здравомыслящее большинство членов Конгресса отвергло притязания оголтелых трампистов в Палате представителей, которые пытались включить в повестку обсуждение политики Пентагона в отношении абортов и прав членов ЛГБТ-сообщества в вооруженных силах. То, что их притязания не были приняты, вызвали зубной скрежет у ультраправых. Один из наиболее шумных среди них, конгрессмен Мэтт Гетц, сказал, что этот бюджет еще повернется своей негативной стороной. «Это все равно, что вы отправляете своего ребенка в летний лагерь, а он возвращается домой настоящим монстром», - сказал Гетц.

Неудовольствие правых вызвало и то, что в бюджет были заложены средства для поддержки Украины и Израиля. Так, было предусмотрено выделение 300 миллионов на «Инициативу безопасности поддержки Украины» в 2024 финансовом году и продолжение этой программы вплоть до 2027 года. Эта сумма, конечно, намного меньше, чем запрошенный президентом Джо Байденом 61 миллиард помощи Украине, но хоть что-то. И главное - ее выделение гарантировано независимо от настроений Конгресса. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Что же касается выделения денег, о которых просил Конгресс президент, то совершенно очевидно, что до конца года эта сумма не будет выделена. «Слуги народа» в нижней палате уже в эту пятницу отправляются в трехнедельный отпуск (они, вероятно, сильно устали от постоянных межпартийных боданий), хотя Сенат задерживается — там было принято решение все же провести сессию в понедельник, чтобы определиться с помощью Украине.

Между тем за бортом всех этих долгих обсуждений остается важный вопрос о рентабельности выделяемых Украине средств. Об этом неоднократно говорил министр обороны Ллойд Остин, но конгрессмены его не услышали. Выступая в начале декабря на конференции Оборонных индустрий, Остин сообщил, что Пентагон уже инвестировал около $27 миллиардов долларов в более 35 штатах в контракты на производство критически важных средств для Украины, в частности, систем противовоздушной обороны, боеприпасов, тактических транспортных средств. А это означает, что деньги вернутся через инвестиции в рабочие места в США, это укрепит американскую безопасность. Кроме того, способствует быстрой модернизации оборонной промышленности Америки.

И это - реальные, доказанные факты, а не какие-то общие рассуждения. О них пишет The Washington Post в статье с интригующим заголовком: «Самый тщательно скрываемый секрет о помощи Украине». А факты таковы. Начиная с 2005 года в США не велось производство переносных зенитно-ракетных комплексов - известных «стингеров». У террористов, которые угрожали в последние десятилетия Америке, нет истребителей, поэтому за ненадобностью «стингеры» не выпускались — этот конвейер просто был остановлен. Однако после начала российской войны против Украины это оружие вновь оказалось востребованным, и Пентагон подписал контракт на 624,6 миллиона долларов на производство «стингеров» в городе Таксон. Таким образом, должны быть произведены новые комплексы и восполнены запасы в размере 1 400 единиц ПЗРК, которые были отправлены Украине. Это и есть новые инвестиции и новые рабочие места, которые стали возможны благодаря Украине.

600 миллионов долларов были ассигнованы на производство еще двух современных оружейных систем в городе Сент-Чарльз, что в штате Монтана. Первая - это JDAM (Joint Direct Attack Munition) - оружие, созданное на основе использования GPS, которое преобразует свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Вторая — уже ставшие хорошо известные бомбы малого диаметра (GLSDB), которые запускаются с поставленных США в Украину систем HIMARS. До начала боевых действий в Украине это производство в Америке также не было востребовано. Рабочие на заводе в Уэст-Плейнс, в штате Монтана, производят для Украины оборудование MIM-104, радары для противовоздушных комплексов Patriot. Они, как пишет колумнист The Washington Post Марк Тиссен, «шокировали мир тем, что оказались способны сбивать считавшиеся «непобедимыми» российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». И таких примеров десятки. Американские военные эксперты обнаружили 117 линий производства оружия для Украины в 31 штате и 71 городе США. Были «найдены» 13 военных конвейеров в 10 штатах, где производится американское оружие для союзников из НАТО, которое восполнит запасы на их складах после того, как оттуда были направлены танки, снаряды и артиллерийские орудия в Украину.

И это дает основания известному эксперту Марку Кансиану из Центра стратегических и международных исследований утверждать, что «большинство денег на поддержку Украины было потрачено не там, а в самих Соединенных Штатах». И поэтому, говорит он, «было бы совершенно неправильно называть истраченные для Украины 68 миллиардов долларов «помощью». Принимают ли такие аргументы ультраправые конгрессмены, объединенные лозунгом Трампа «Сделаем Америку вновь великой»? В октябре сенатор Джеймс Вэнс выразил свою солидарность с бастующими рабочими на заводе в городе Толедо. Это в штате, который представляет сенатор, и там производятся внедорожники Jeep. Но он обошел поддержкой рабочих в городе Лайма, в том же своем штате, которые производят танки Abrams и бронемашины Stryker для Украины в соответствии с бюджетом, прежде утвержденном Конгрессом.