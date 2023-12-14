Агент Лунева: «За два дня до матча со шведами Андрею было очень плохо»

Одним из героев вчерашнего матча со шведским «Хэккеном» в составе « Карабах а» был российский голкипер Андрей Лунев. Если бы не его уверенная игра в рамке и несколько сэйвов, оставшийся в меньшинстве « Карабах » мог упустить победу. Интересно, что Лунев мог не сыграть со шведами. Об этом уже после игры сообщил его агент Антон Смирнов.

«Наверное, Андрей меня поругает, - написал Смирнов в своем телеграм-канале. - Если не в лицо, то про себя, но не могу не сказать про одну важную деталь. Думаю, уже сейчас об этом можно сказать.

Два дня назад Андрею было очень плохо, поймал вирус, выворачивало весь организм. Была пропущена тренировка. Два дня ставили капельницы и в итоге поставили на ноги. Тем важнее и ценнее та игра, которая была сегодня показана, и те сэйвы, которые в очередной раз были совершены.

А врачам «Карабаха» низкий поклон и огромное спасибо! Равно как и тренерскому штабу за доверие! Ну и, конечно, за дух и желание играть Андрею!»

Напомним, «Карабах» обыграл «Хэккен» со счетом 2:1 и впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы.