Лукашенко: Если бы Армения меня послушала...

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «не было бы этого в Армении и Азербайджане», если бы «когда-то послушали то, что было сказано». О чем конкретно идет речь, белорусский лидер не уточнил.

«Да, допустили где-то ошибки, да, где-то не получилось в Армении и Азербайджане. Давайте исправим это. И не было бы этого в Армении и Азербайджане, если бы когда-то послушали то, что было сказано.

И не Пашинян в этом виноват. Это ему все досталось в наследство. Я оказался между Алиевым и Сержем Саргсяном и публично предложил: «Надо решить то, что сегодня можно, на то, что можно было пойти». Не сделали - получили.

Что, лучше стало Армении? И Азербайджану нелегко», - сказал Лукашенко.