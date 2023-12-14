Конгресс запретил президенту США выходить из НАТО

Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе.

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Теперь документ отправляется на подпись президенту США. В оборонный бюджет включен раздел, касающийся участия США в НАТО. Согласно новому проекту, члены Конгресса высказывают оппозицию выводу США из Североатлантического альянса.