Конгресс запретил президенту США выходить из НАТО
Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе.
Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год объемом в 883,7 миллиарда долларов. Теперь документ отправляется на подпись президенту США. В оборонный бюджет включен раздел, касающийся участия США в НАТО. Согласно новому проекту, члены Конгресса высказывают оппозицию выводу США из Североатлантического альянса.
"Президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия Сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом Конгресса", - говорится в тексте принятого законопроекта.
Кроме того, согласно проекту, запрещается выделение финансовых средств, которые могут быть использованы с целью вывода США из НАТО. До любого обсуждения или решения о приостановке деятельности США в НАТО президент должен уведомить комитеты по международным делам Сената США и Палаты представителей США.