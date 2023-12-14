Алиев повысил в звании сотрудников МЧС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских и высших специальных званий сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, генерал-майору Этибару Расул оглу Исмаилову присвоено высшее воинское звание «генерал-лейтенант»; полковнику Шахину Эйюб оглу Мирзоеву - высшее воинское звание «генерал-майор»; полковнику внутренней службы Агшину Беюкага оглу Кязымову и полковнику внутренней службы Асифу Эльтуфат оглу Мамедли - высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы».