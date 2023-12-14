Специалист Минздрава: «Корь можно предотвратить с помощью вакцинации»

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Завотделом Научно-исследовательским институтом медицинской профилактики Минздрава, врач-инфекционист Афет Акберова рассказала, почему профилактика становится ключевым инструментом в борьбе с корью и как вакцинация играет решающую роль в предотвращении эпидемии.

- Афет ханым, прежде всего хотелось бы узнать, насколько опасна корь для человеческого организма и как передается вирус? - Наиболее восприимчивым к кори контингентом являются дети дошкольного и школьного возраста. Несмотря на то что возбудитель заболевания малоустойчив во внешней среде (разрушается примерно за 2 часа), заражение происходит воздушно-капельным путем. Если вероятность заражения корью составляет 95-96% у людей, не переболевших этим заболеванием и не привитых, то антитела, образующиеся в организме у получивших 2 дозы вакцины, обеспечивают защиту от вируса на длительное время. Комбинированная трехкомпонентная вакцина КПК, применяемая в Азербайджане и привезенная в нашу страну Министерством здравоохранения, представляет собой прививку не только от кори, но и против таких вирусных заболеваний, как эпидемический паротит и краснуха. К сожалению, к росту заболеваемости корью приводит и тот факт, что некоторые родители по разным причинам отказываются от вакцинации своих детей.

- На какие симптомы кори при первом их выявлении следует обратить внимание? - Прежде чем заболевание проявит себя, заразившийся корью человек проходит инкубационный (скрытый) период. Этот период может быть от 6 до 17 дней. Сначала часто возникают общие гриппоподобные симптомы, такие как общая слабость, снижение аппетита, похудение у детей, отек нижнего века, гиперемия конъюнктивы (воспаление, затрагивающее слизистую глаз), высокая температура, повышение температуры тела в диапазоне 37,2–37,5 ℃. Именно в это время на слизистой оболочке щеки появляются розовые пятна с беловатыми пятнышками в центре, что является специфическим симптомом кори. Вскоре у больного повышается температура до 39-40℃, начинаются сильные головные боли, хрипота и осиплость голоса, боязнь света, сухой кашель. Сыпь проявляется последовательно: сначала – на спинке носа и за ушами, а затем постепенно охватывая все лицо, шею, туловище, руки и ноги. Во время заживления сыпь в указанном порядке бледнеет, становится пигментированной, а в некоторых случаях местами покрывается шелушащимися корочками. - Как долго заболевший корью заразен для окружающих? - Заболевший корью заразен для контактировавших с ним в конце катарального (с гриппоподобными симптомами) периода и в первые дни появления сыпи. Это связано с максимальной концентрацией вируса в крови в этот период. С третьего дня высыпания количество вируса уменьшается. С момента снижения заразности в крови начинают образовываться антитела, в результате чего у людей с заболеванием вырабатывается иммунитет, который сохраняется на всю жизнь. Таким образом, случаи повторного заражения могут составлять всего 0,5-1,0%.

- Каковы возможные осложнения кори и на что следует больше обращать внимание? - Поскольку вирус поражает дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, осложнения могут проявиться в органах, входящих в эти системы. Так, вторичная бактериальная инфекция также играет роль в развитии таких осложнений, как серозный менингит (воспалительное заболевание головного мозга), менингоэнцефалит, синусит, ларингит, трахеобронхит, отит, евстахиит, пневмония и др. Процент возникновения этих осложнений особенно высок у людей, входящих в группу риска. При появлении симптомов заболевания рекомендуется изолироваться от окружающих, соблюдать правила гигиены, правильного питания, постельного режима и находиться под наблюдением врача. При контакте с заразившимся корью рекомендуется вакцинация в течение 72 часов или не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека (нормальный или противокоревой). Хочу отметить, что корь – одно из инфекционных заболеваний, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. С помощью активной иммунизации можно защититься от этого заболевания и его осложнений.