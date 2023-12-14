Песков рассказал, как Европа пытается «досадить России»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз Грузией является попыткой «досадить России».

«То же самое, понимаете, это, конечно, абсолютно суверенные дела в Грузии, Украине и Молдове, сразу видна политизированность решений с точки зрения прагматичных предубеждений <…> К нашему сожалению, каждый раз желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом из желания во многом досадить России», — сказал он.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии. Кроме того, европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз.