В Баку появятся трамваи
Подготовлен Генплан девяти освобожденных от оккупации городов, сообщил журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
Председатель правления Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде сообщил, что Генеральный план Баку уже готов и представлен на утверждение в Кабинет Министров. Генеральный план предусматривает расширение некоторых дорог столицы и строительство трамвайной линии.
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